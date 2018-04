Nowa odsłona porównywarki totalmoney.pl

„Nieustannie pracujemy nad tym, aby być jak najbardziej user first.” – deklaruje Piotr Rek, product owner Totalmoney.pl.

A co to właściwie znaczy? „Serwis totalmoney.pl został stworzony tak, aby w pierwszej kolejności spełnić potrzeby użytkownika. Zmieniliśmy model biznesowy, przechodząc z modelu B2B w stronę modelu B2C i realizujemy naszą misję, którą jest dopasowanie oferty do użytkownika w prosty, szybki i efektywny sposób.” - mówi Aleksander Kusz, prezes zarządu Totalmoney.pl Sp. z o.o.

W myśl zasady user first zmienił się schemat pobierania i przesyłania danych klientów do banków i instytucji finansowych. Osoba zainteresowana ofertą danego produktu może zwiększyć swoje szanse na jego otrzymanie, dosyłając dane do podobnych, sugerowanych przez algorytm instytucji. Dzieje się to bez konieczności ponownego uzupełniania pól w formularzu. „Dane zbierane są tak, aby użytkownik od początku do końca miał świadomość, po co je podaje i jakie instytucje będą się z nim ostatecznie kontaktować. Oferty na listingach układane są w prosty, czytelny sposób – w zależności od produktu porządkujemy je np. po najniższej racie (kredyt) czy oprocentowaniu (lokata). Nie rozsyłamy pozostawionych nam danych do wszystkich naszych partnerów, ale dokładnie dopasowujemy oferty tak, aby zwiększyć szanse na otrzymanie produktu, którego użytkownik poszukuje.” – tłumaczy P. Rek.

User first oznacza również, że użytkownik nie napotka w serwisie żadnych banerów reklamowych. Na każdym listingu znajduje się tylko jeden produkt promowany, dzięki czemu łatwo można porównać jego koszt z pozostałymi ofertami.

Za zmianą strony idzie również zmiana logotypu porównywarki. Nowe logo TotalMoney.pl (teraz Totalmoney.pl) jest lżejsze i bardziej nowoczesne. Zrezygnowano z atrybutu lupki. Zmienił się też krój czcionki i wielkość pierwszej litery. „Postawiliśmy na minimalizm i prostotę. Chcemy zaintrygować i zainteresować użytkownika, nie możemy przytłaczać.” – mówi Rek.

Intrygujące i interesujące mają być również artykuły i rankingi produktów finansowych, z których znany jest totalmoney.pl. „Nasz zespół redakcyjno-analityczny tworzą ludzie od wielu lat związani z sektorem bankowym. Pracują dla nas eksperci, którzy mówią zrozumiałym dla laika językiem, ale bez problemu poruszają się wśród nawet najbardziej skomplikowanych produktów finansowych.” – tłumaczy Konrad Pluciński, kierownik zespołu analityków.

Każdy, kto kiedykolwiek wybierał dla siebie konto osobiste czy też szukał kredytu hipotecznego, wie, jak trudne i czasochłonne jest to zajęcie. Na polskim rynku jest kilkadziesiąt banków oferujących produkty finansowe, które na pierwszy rzut oka nie różnią się między sobą znacząco. Korzystając z porównywarki totalmoney.pl, użytkownik może do minimum ograniczyć czas potrzebny na porównanie prawdziwych i aktualnych ofert. Przed podjęciem ostatecznej decyzji ma szansę zapoznać się z rankingami produktowymi, poradami ekspertów, a także policzyć zyski, raty czy koszty w udostępnionych na stronie kalkulatorach. Dzięki temu łatwiej, szybciej i bez wychodzenia z domu podejmie decyzję o wyborze właściwego produktu.